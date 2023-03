Smeermiddel moet "piepende trams" in de bochten vermijden: "Antwerpenaars klagen erover"

"We kregen regelmatig klachten van buurtbewoners over geluidshinder door piepende tramwielen, zeker in bochten", vertelt Marco Demerling van De Lijn. "Dat is een fenomeen dat niet typisch is voor Antwerpen, maar overal ter wereld voorkomt. Door een soort smeermiddel op de sporen te spuiten kunnen trams soepeler over de sporen rijden en die geluidshinder afnemen."