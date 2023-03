Witte rook voor stadslijst "Voor Gent": socialistische en liberale leden stemmen voor het project

De stadslijst maakt een nieuwe coalitievorming in Gent extra complex. Want het is erg onwaarschijnlijk dat "Voor Gent" een absolute meerderheid haalt. Er zou achter de schermen al overleg zijn met CD&V. Of dat volstaat, is onzeker. Groen opnieuw in het bad trekken, ligt moeilijk. De ecologisten zijn niet te spreken over de demarche van Vooruit en beloven hun vel duur te verkopen. "We zullen het hard spelen", klinkt het in de wandelgangen. De interne spanningen wegen ook nu al op het stadsbestuur. N-VA komt zo in het vizier, al heeft de partij in Gent een vrij rechts profiel dat minder te verzoenen valt met het progressievere project van de liberalen en socialisten. Het cliché der clichés blijft echter waar: het is de kiezer die in oktober de kaarten schudt. Alles ligt nog open.