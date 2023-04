1.250 mensen tekenen petitie tegen sluiting spooroverweg Blaasveld

"De Tisseltbaan is voor de mensen van Blaasveld een belangrijke verbindingsweg. Als de overweg verdwijnt, moet al het verkeer omrijden maar die alternatieven zijn niet geschikt", zegt Jasper Verhaegen, de man achter de petitie. "Ofwel moet je omrijden via het centrum van Willebroek. Maar daar staat het verkeer al helemaal stil. Dat geldt ook voor de Mechelsesteenweg en de N16. Een andere optie is om door het industriepark te rijden. Maar dan moeten alle auto's eerst door een straat rijden waar veel schoolkinderen stappen en fietsen. Dat is allesbehalve veilig."

Het dossier rond de sluiting van de overweg in Blaasveld komt morgenavond op de Willebroekse gemeenteraad. Die kan alsnog een negatief advies geven aan Infrabel. Intussen is ook gebleken dat de bewuste overweg eigenlijk op grondgebied Heffen (Mechelen) ligt. Wat dat betekent voor het Willebroekse advies, is nog onbekend.