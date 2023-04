Geboortehuis “Birth & Breakfast” in Rotselaar verwelkomt honderdste baby

Het geboortehuis “Birth & Breakfast” in Rotselaar mocht afgelopen zaterdag het honderdste kindje verwelkomen: Siméon. Het initiatief van de vzw Bolle Buik bestaat intussen al 12 jaar. De bedoeling is dat vrouwen er kunnen bevallen in een huiselijke sfeer die je in veel ziekenhuiskamers niet terugvindt.

Initiatiefneemster Patty Dockx stelt haar eigen huis ter beschikking voor de bevallingen. “Uit studies blijkt duidelijk dat thuis bevallen even veilig is als in een ziekenhuis. Wij steunen vrouwen die ervoor kiezen om op een ontspannen manier en te bevallen”, legt Patty uit. Het huis werkt samen met zelfstandige vroedvrouwen met tot 25 jaar ervaring en wil natuurlijke bevallingen bevorderen.