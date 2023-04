15 nieuwe fietskluizen op de Vesten in Mechelen, voor het eerst ook plaats voorzien voor bakfietsen

“We merken dat er veel vraag is naar een plek voor duurdere fietsen zoals elektrische fietsen en bakfietsen,” vertelt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld). “Deze fietskluizen moeten ervoor zorgen dat mensen die geen plaats hebben in hun woning hun fiets veilig kunnen achterlaten. Ook voor voetgangers is het beter dat de fietsen in de kluizen gezet worden zodat ze niet in de weg staan aan de gevels.”