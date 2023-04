6,5 jaar celstraf geëist voor aanranding en aanmaak van kinderporno van 28 minderjarige jongens in Brugge

De verdediging gaf toe dat de Duitser over de schreef ging. Maar of hij ook zaken betwist is niet duidelijk. Zijn slachtoffers waren veelal jongens in een problematische situatie. Hij zou zich bij hen hebben opgeworpen als een soort “witte ridder” en naar eigen zeggen handelde hij “uit medelijden” met hen. De Oostenrijker zou zijn aandeel in de feiten hebben toegegeven.

De procureur vroeg 6,5 jaar celstraf voor de Duitser wegens cyberlokking, grooming (volwassene die via internet minderjarigen contacteert en aanzet tot seksuele handelingen), aanranding, bezit, verspreiding en aanmaak van kinderporno. Zijn Oostenrijkse kompaan kijkt aan tegen 3 jaar celstraf voor cyberlokking, bezit en verspreiding van kinderporno.

De uitspraak volgt op 24 april.