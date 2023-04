8.500 mensen staan op de wachtlijst voor een strandcabine in Knokke-Heist: "Sinds corona is situatie ontploft"

Wie droomt van een strandcabine in Knokke-Heist, heeft pech. "We hebben de wachtlijst afgesloten toen de teller op 8.500 stond en we wijzen ook geen nieuwe cabines meer toe", vertelt schepen Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Concreet betekent dit dat vrije plaatsen, van bijvoorbeeld iemand die niet langer een strandcabine wenst, niet meer ingevuld worden."

Zo wil de gemeente het evenwicht op het strand herstellen. "Als we de huidige wachtlijst volgen, zouden mensen 20 of 25 jaar moeten wachten op een plaatsje."