Acteur Jeremy Renner zet eerste stappen na zwaar ongeluk met sneeuwruimer

Jeremy Renner beleefde zijn doorbraak als seriemoordenaar Jeffrey Dahmer in de film "Dahmer" (2002). Daarna volgden onder meer "Arrival", "American hustle" en "28 weeks later". Voor zijn acteerwerk in "The town" en "The hurt locker" werd hij genomineerd voor een Oscar. Hij speelde ook Hawkeye in "The Avengers"-filmreeks en agent William Brandt in de "Mission impossible"-films.