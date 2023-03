Asielzoekers uit Crisiscentrum krijgen garantie op opvang, bezetting ten einde

Na bevestiging dat alle asielzoekers uit het pand recht hebben op tijdelijke en permanente opvang tot aan het einde van de asielprocedure, is de bezetting door het steuncollectief stopgezet. "We sluiten dit hoofdstuk af. Het is een oplossing voor deze groep, maar niet voor de 2.500 andere mensen op de Brusselse straten", zegt Ike van het steuncollectief. "De strijd gaat door."

Omstreeks 14 uur werd de eerste groep van 39 asielzoekers opgehaald. Zij werden overgebracht naar een tijdelijke opvangplek van het Rode Kruis in de Belliardstraat in Brussel. Omstreeks 15 uur werd ook een tweede groep van 31 asielzoekers opgehaald aan het pand. Zij worden overgebracht naar een opvangplaats in de buurt van Montgomery.

Volgens Thomas Willekens, beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, is "alles sereen en rustig verlopen". "Het is een goede zaak dat er een oplossing is gevonden, maar het blijft jammer dat deze groep eerst gelijk heeft moeten krijgen van een vrederechter. Het recht op opvang werd niet gerespecteerd, dat blijft de kern van de zaak. Zolang daar geen oplossing voor gevonden wordt, zullen deze bezettingen zich blijven herhalen."

Fedasil geeft aan het vonnis van de vrederechter te zullen uitvoeren. "Iedereen zal een opvangplaats toegewezen krijgen voor zover ze op dat moment nog recht hebben op opvang."