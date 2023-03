Bakker uit Beveren moet 1 jaar naar gevangenis voor roekeloos rijgedrag na 22 eerdere veroordelingen

Op 5 februari vorig jaar zette de politie van Beveren de bakker met zijn wagen aan de kant. De man zwalpte met zijn auto over de weg, en bovendien had de wagen maar 3 autobanden. Volgens de politie-agenten sprongen daardoor vonken van het wiel, en reed de man zo honderden meter verder. Hij raakte onderweg verschillende geparkeerde voertuigen. En hij probeerde ook te vluchten toen de politie hem wou doen stoppen. De man had te veel gedronken en ook drugs genomen.

De politierechtbank in Sint-Niklaas heeft de man nu veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, een levenslang rijverbod en 8000 euro boete. De man was zelf niet aanwezig op de rechtbank. Zijn advocaat benadrukte dat het een harde werker is die als zelfstandige bakker bij verschillende bakkerijen werkt.

Het is niet de eerste keer dat hij veroordeeld wordt. Op zijn strafblad staan al 22 eerdere veroordelingen. Een maand voor de politie van Beveren hem tegenhield, had de rechtbank hem nog ongeschikt verklaard om met de auto te rijden.