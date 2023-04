Man uit Leuven bedreigt jongeman met mes omdat die te veel nachtlawaai maakt: "Vriendin kan niet slapen"

De politie kon de verdachte onderscheppen dankzij een beschrijving van het slachtoffer en enkele getuigen. De man was op dat ogenblik niet meer in het bezit van het mes, dat door de politie op de grond in de omgeving van de Schapenstraat werd aangetroffen.

Tijdens een huiszoeking in de woning van de verdachte vond de politie meerdere gelijkaardige messen en gaf de vriendin van de verdachte aan dat ze het gevonden mes herkende. De verdachte bekende dat hij een mes vasthield, maar ontkende dat hij het mes dichtbij de keel van het slachtoffer hield.

Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek voor inbreuken op de Wapenwet en bedreiging door gebaren of zinnebeelden. De verdachte werd onder elektronisch toezicht geplaatst.