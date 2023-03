Bij lampenfabrikant Signify in Turnhout sneuvelen nog eens 174 banen

"We wisten wel dat er iets zat aan te komen, maar we zijn wel erg geschrokken van de aantallen. Het gaat toch bijna om de helft van het personeelsbestand. Op zich is het wel positief dat er nu duidelijkheid is over de komende 2 jaar."



Er zijn voorlopig geen acties gepland. "Bij Signify Turnhout hebben we een sociaal plan dat loopt tot 2025. Er moet dus niet opnieuw onderhandeld worden over de vertrekregeling", zegt Schuermans nog.