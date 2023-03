Spaanse autoriteiten willen geen "brandtoeristen": oproep om weg te blijven van bosbranden

In Castellón en Teruel, in de buurt van het Spaanse Valencia, hebben bosbranden grote stukken van de regio in de as gelegd. Sinds zaterdag proberen 700 brandweerlieden het vuur te bedwingen. Blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet. Het is de eerste grote bosbrand in Spanje dit jaar. De bosbrand verwoestte meer dan 4.000 hectaren bos. Ongeveer 1.700 Spanjaarden moesten hun woningen verlaten.