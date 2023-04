Brent (12) en Niels (11) uit Torhout drumden mee tijdens eerbetoon aan Taylor Hawkins

Brent en Niels gingen ook samen op de foto met Jan Paternoster, de zanger van Black Box Revelation. “Een hele vriendelijke gast”, vindt Brent. “Hij stelde ons op ons gemak, want het was best wel stresserend. Misschien heb ik een foutje geslagen, maar dat is sowieso niet erg als je met honderd mensen tegelijk drumt. Niemand kan dat horen. Ik heb echt alles gegeven en het ging er heel luid aan toe, maar gelukkig droegen we koptelefoons.”