Brusselse brandweer moet auto demonteren om kat te bevrijden

Vanmorgen rond half 11 heeft de Brusselse brandweer een wilde kat bevrijd uit een auto die geparkeerd stond in de Jacques Wagnergaarde in Ganshoren. Het diertje had zich knusjes genesteld in de holte van een vleugel van de auto. Eerst probeerden de brandweerlieden de kat te verjagen door lawaai te maken, maar dat was zonder resultaat.

De brandweer besliste daarop om een deel van de autovleugel te demonteren en zo de poes te bevrijden. Het dier sloeg daarop meteen op de vlucht.