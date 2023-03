Cipiers overvolle gevangenis Antwerpen nemen geen nieuwe gedetineerden meer binnen

Voorlopig worden nieuwe gedetineerden naar andere gevangenissen gebracht. "Dat kan maar een tijdelijke oplossing zijn, want ook daar zijn de mogelijkheden beperkt", zegt Valérie Callebaut van het Gevangeniswezen. "Er is overleg gestart om iets aan de situatie in Antwerpen te doen, want de weigering om nog gedetineerden op te nemen, kan niet blijven duren." De situatie geldt enkel voor de mannenafdeling. In de vrouwenafdeling is er geen overbevolking. Daar loopt de werking zoals normaal, volgens het Gevangeniswezen.