CM start OnlyFans-kanaal om strijd aan te gaan met fake gezondheidsnieuws

CM wil de strijd aangaan met die desinformatie en wil daarom ook aanwezig op alle plekken waar jongeren zich bevinden. Op dit moment is de mutualiteit al aanwezig op TikTok of Instagram, maar voortaan komt daar dus ook OnlyFans bij. De leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar is daar namelijk het best vertegenwoordigd, luidt het bij CM.

Onder de gebruikersnaam "OnlyFacts_CM" zal het CM Gezondheidsfonds foute visies en tips aankaarten en vervangen door betrouwbaar gezondheidsadvies. CM wil op die manier jongeren aansporen om kritisch na te denken over de informatie die ze online tegenkomen. "Want twijfelen of iets gezond is, is gezond."