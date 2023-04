Politie betrapt 12 voetgangers en fietsers die rode lichten en gesloten slagbomen negeren aan spoorwegovergang in Turnhout

In totaal werden er 12 mensen betrapt, onder wie 8 minderjarigen. 3 minderjarige voetgangers, 5 minderjarige fietsers en 3 meerderjarige fietsers staken de overweg over toen het geluidssein en de rode knipperlichten in werking waren. Ook was er één meerderjarige fietser die blijkbaar zo gehaast was dat hij niet kon wachten tot de slagbomen na het passeren van de trein weer helemaal open waren.