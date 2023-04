Dan toch geen identiteitscontroles voor publiek gemeenteraad Schaarbeek

De gemeente herinnert er ook aan dat er tijdens de vergaderingen geen enkel verzoekschrift mag worden afgegeven: buiten de ruimte voorbehouden aan het publiek, is elke omgang tussen het publiek en de leden van de raad tijdens de raadsvergadering strikt verboden. “Deze regel zal tijdens de vergadering van 29 maart strikt worden toegepast om te voorkomen dat de debatten in de Raad worden verstoord. Terwijl in de verschillende parlementen van ons land identiteitscontroles worden uitgevoerd bij de ingang, is het niet de gewoonte dit te doen bij het bijwonen van de gemeenteraad. Op 29 maart zal aan degenen die de debatten van de Raad komen bijwonen geen identiteitsbewijs worden gevraagd.”