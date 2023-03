Politie voorziet meer begeleiding voor pendelaars tijdens Ronde van Vlaanderen: "Chaos aan de haltes voorkomen"

"Het is voor niemand fijn om een kwartier of een half uur aan te schuiven op een plek die dan uiteindelijk de verkeerde halte blijkt te zijn", zegt korpschef Joost Duhamel. "In het verleden leidde dat dikwijls tot wrevel. Daarom zullen we ervoor zorgen dat er deze keer heel duidelijk haltes zodat mensen meteen weten welke de juiste halte is."



Wie na de Ronde van Vlaanderen terug weg wil van het parcours, zal dit jaar wel wat langer moeten wachten. "Je zal pas een pendelbus kunnen nemen wanneer ook de vrouwenkoers is aangekomen", klinkt het bij Frederik Wittock van De Lijn. "Zo denken we dat mensen minder massaal naar de haltes zullen stromen na de finish van de mannen."