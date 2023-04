De Panne wordt troosthoofdstad voor de begraafplaatsconcerten van Reveil23: festival van troost en hoop

"Hoe we omgaan met verdriet en afscheid is belangrijk", reageert schepen van Cultuur en Erfgoed Nicolas Luyssen (Plan-B). "We leven in een haastige wereld en we mogen het menselijk aspect niet vergeten. In De Panne vallen er altijd heel leuke dingen te beleven, maar de zee kan ook zorgen voor rust en bezinning. Dat zal ook zo zijn met Reveil23. Het wordt een heel intiem evenement met veel geborgenheid. Ik kijk er enorm naar uit."