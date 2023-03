De vijf boeken van de week: een liefdesverklaring aan een hond, een bewogen Joods familieverhaal uit WOII en een filosofisch boek over trots  

Vladimir Sorokin is een van de belangrijkste Russische auteurs. Sinds februari 2021 leeft hij als banneling in Berlijn. Sorokin was in Brussel naar aanleiding van het Passa Porta Festival en Jan Balliauw kon hem interviewen voor Terzake. Bijna 20 jaar geleden schreef Sorokin een profetische roman, over hoe Rusland zich isoleerde van het westen en over de almacht van de veiligheidsdiensten. In "De dag van de Opritisjnik" voorspelde hij min of meer wat er nu in Rusland gebeurt. Hoe kijkt hij nu naar de oorlog in Oekraïne?