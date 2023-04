Dieven stelen levensreddend materiaal uit brandweerkazerne van Torhout

Het gestolen materiaal is meteen vervangen zodat de brandweer geen problemen heeft wanneer ze moet uitrukken. De waarde van het materiaal loopt op tot duizenden euro's. De politie is een onderzoek gestart. "We gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het onderzoek loopt nog", zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. "Er zijn camera's in de buurt, maar mensen die dit soort inbraken willen doen, weten waarschijnlijk hoe ze die moeten ontwijken. We bespreken of er extra beveiliging nodig is. We willen vermijden dat dit nog eens gebeurt", zegt Audenaert nog.