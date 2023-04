Eerste aardbeien van Hoogstraten traditioneel voor koning Filip

Naar jaarlijkse traditie zakken de Ghesellen van de Aardbei af naar het Koninklijk Paleis in Brussel met de eerste aardbeien van het seizoen. Het gaat om een oude traditie waarbij de Ghesellen de aarbeien van Hoogstraten gaan promoten. Om de 5 jaar ontvangt de koning ze persoonlijk. De andere jaren, zoals nu, is het de Adjunct-Protocolchef. Die was, volgens de Ghesellen, heel enthousiast over de smaak. Door het weer zijn ze er wat later dan normaal, maar het aardbeiseizoen is nu toch van start gegaan.