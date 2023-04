Eerste camper gespot in Kluisbergen: "Je moet op tijd komen, want steeds meer campers langs parcours Ronde van Vlaanderen"

Net achter de Paterberg staat de eerste camper een week voor de Ronde van Vlaanderen al te blinken langs het parcours. "Ik sta al tien jaar op dit pleintje", vertelt eigenaar Roger Vaesen."

Roger komt uit As, in Limburg. Het verwondert hem dat hij de eerste is. "Je moet op tijd komen om een goed plekje te hebben, want er komen elk jaar meer en meer campers naar de Ronde. Zondagmiddag ben ik naar Oudenaarde geweest en daarna ben ik naar hier doorgereden. Vandaag zal het pleintje al snel vol staan, want er komen nog vrienden af."