Testpersonen overnachten voor het eerst in onderzoekscentrum Vaccinopolis van UAntwerpen

Vandaag komen 15 vrijwilligers aan die 3 dagen lang in het centrum verblijven. Ze zullen alle procedures mee doorlopen. "We testen aankleedprocedures met speciale pakken, we houden een brandoefening en een medische urgentieoefening. We willen nakijken hoeveel tijd het kost om een staal af te nemen, die op een correcte manier te verpakken en naar het lab te sturen. Zo weten we hoeveel tijd we voor elke handeling moeten voorzien."