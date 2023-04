Ex-burgemeester Begijnendijk verschijnt voor rechter voor belangenneming en schenden van beroepsgeheim

Ex-burgemeester en huidig gemeenteraadslid Roger Verduyckt moest maandag de eerste keer voor de rechtbank verschijnen. Het hele dossier zou draaien rond een verkaveling in de Vijverstraat in Begijnendijk. De aanvraag ging over negen bouwloten en dus evenveel huizen. Maar de buurt ging niet akkoord met de plannen. In totaal kwamen 17 bezwaren binnen tegen de verklaringen: "Er is nu al vaak wateroverlast", zei een buurtbewoner toen. "Je kan je wel indenken hoeveel erger het wordt als die huizen er nog gaan bijkomen."

De bezwaren waren tegen de zin van Verduyckt, toen nog schepen van Openbare Werken. De schepen was opvallend genoeg vragende partij in het dossier. “Ik ben zelf maar eigenaar van twee van de negen percelen”, verweerde Verduyckt zich toen. “Het is jammer dat deze zaak uit de juiste context wordt gehaald. Maar ik garandeer dat we dit dossier zeer correct zullen behandelen."