Gemeente Beersel koopt stuk grond om wateroverlast in Lot te voorkomen

De afgelopen jaren kreeg het centrum van de gemeente Lot, bij Beersel, vaak te maken met wateroverlast. Dat was onder meer het geval in de zomer van 2021. Toen liepen tientallen woningen van de wijk Terlaat en de Dworpsestraat onder water. De gemeente heeft toen al enkele maatregelen genomen. Zo werd langs het Breedveld een keerdijk van 130 meter aangelegd en met 40 meter verlengd. Nu heeft het gemeentebestuur beslist om dat terrein aan te kopen voor 160.000 euro.

"Het stuk grond ligt in overstromingsgevoelig gebied en is ingekleurd als agrarisch gebied", zegt schepen Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester). "Nu willen we er aan waterbuffering doen, want bij hevige regenval stroomt het water altijd richting Lot. Ook bij droogte kan deze waterbuffering nuttig zijn", aldus de schepen. "Aan de andere kant van Lot is de aankoop van nog twee stukken grond bijna afgerond. Alles samen kopen we zo ongeveer 4 hectare grond aan om Lot te vrijwaren van wateroverlast.