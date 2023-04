Gent plaatst containertoiletten om nood aan openbare wc's in kaart te brengen

Gent wil ook in de deelgemeenten met containers experimenteren om zo de nood aan toiletten in kaart te brengen. Zo zijn er plannen om containers te plaatsen in deelgemeente Sint-Amandsberg. Daarnaast krijgen de bestaande wc's in het Groene Valleipark en Sint-Denijs-Westrem een opfrisbeurt. Een maand geleden nog gingen extra openbare toiletten open in deelgemeente Oostakker.