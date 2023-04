Familie bouwt molen om overleden broer en zoon te herdenken: "In beeld komen tijdens Gent-Wevelgem  is het ultieme eerbetoon"

Zondag om 13 uur kon iedereen de levensechte molen van de familie Demol in Lo-Reninge live bewonderen tijdens de wielerklassieker Gent-Wevelgem. De molen is een eerbetoon aan de 37-jarige Bert Demol. Anderhalf jaar geleden stierf hij heel onverwacht aan een longembolie. Omdat Bert afkomstig is uit een familie van molenbouwers, bouwden zijn vader Ronny en zijn broer een molen naast het ouderlijk huis.

"In beeld komen tijdens Gent-Wevelgem zou het ultieme eerbetoon zijn", vertelde de familie. Die droom kwam in vervulling toen de molen plots vanuit de lucht gefilmd werd. "Ah! Dit is De Sterke Beer, blij dat hij in beeld wordt gebracht", reageerde commentator Karl Vannieuwkerke, "Hij is gebouwd ter ere van Bert Demol. Toen hij overleed aan een longembolie bleef de familie verweesd achter. Vader Ronny en Berre hebben hier hun hart en ziel in gestoken."