Handelaars redden Izegemse Batjes van de ondergang

“Verschillende handelaars zijn nu verenigd in de nieuwe vzw Handelaars Izegem. Ze slaan samen met de stad de handen in elkaar om de Batjes nieuw leven in te blazen. Ook Unizo ondersteunt de organisatie van de Batjes nog. We kunnen onder meer rekenen op hun ervaring qua veiligheid voor het evenement.”

Daarmee lijkt de toekomst van de Batjes in orde, maar er zijn nog alijd zaken waar de organisatie geen invloed op heeft. "Denk maar aan de weersomstandigheden, de opkomst of de leegstand in de stad. Wat dat laatste betreft zullen we in samenspraak met de eigenaars de lege etalages een invulling geven tijdens de Batjes. Zo zal er onder meer een etalagewedstrijd zijn", vervolgt Simoens.