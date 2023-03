Hasselt controleert niet op snelheidsovertredingen in binnenstad na invoering woonerf

In straten die nog niet zijn heraangelegd wordt beduidend harder gereden dan de toegelaten 20 km/uur. “Ik mag hier zeker 30 km/uur rijden, want het is een schoolomgeving”, zegt Dirk Van de Kerkhof overtuigd. Ook de volgende chauffeurs zijn niet goed op de hoogte van het woonerf in de binnenstad. “Ik reed daarnet tussen de 30 en 40 kilometer per uur”, zegt Osman Köse. “Maar ik vermoed dat het maar 30 mag zijn omdat het een schoolomgeving is?” Van een woonerf hebben deze chauffeurs geen weet. “25 km/uur?”, probeert Ishere Mayaka nog. Nancy Verlot denkt dat je er zelfs 50 mag rijden, maar geeft wel toe dat het onmogelijk is in de binnenstad om die snelheid te halen.