Inbreker gevat die 4 keer toesloeg in 1 nacht in Torhout

Midden in de nacht, rond 2.30 uur werd de politie opgeroepen omdat er was ingebroken in krantenwinkel ’t Winkeltje. Achteraf bleek dat die inbraak al de vierde was die de dader zondagnacht op zijn kerfstok had. De uitbaatster kon de inbraak volgen via de camerabeelden op haar GSM. Toen ze aankwam, bleek de politie de inbreker al overmeesterd te hebben.