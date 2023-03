Je rechten bij combiticket trein/vliegtuig: "Met het vliegtuig ben je beter beschermd dan met de trein"

Nico Cardone concludeert: "Als we alleen over je rechten praten en niet over het milieu, is het als consument interessanter om je héle reis met het vliegtuig te doen. Maar voor het milieu is een treinreis als vervanging van een korte vlucht veel beter. De C02 uitstoot bij een vliegreis is hoger dan die bij een treinreis. Voor veel van die korte vluchten bestaat er al een perfecte hogesnelheidstreinverbinding. Waarom zou je dan vliegen?"

Internationaal treinreizen zit sowieso in de lift, Eurostar en Thalys fuseren en willen hun capaciteit enorm opdrijven. Tegen 2030 mikken ze op 30 miljoen reizigers. Dat is één derde meer dan nu.