Kinderen met beperking kunnen nu ook ravotten in speeltuin in Halle

Voor Halle is dit nu de derde inclusieve speelplek in de stad na de speeltuin aan De Bres en de waterspeeltuin aan het zwembad. Voor de realisatie van de speeltuin op Stroppen, werd 40.000 euro uitgetrokken: “Als je een nieuw toestel wil plaatsen dat voor iedereen toegankelijk is, dan moet je er ook voor zorgen dat het veilig is en dat de materialen goed gekozen worden. De kostprijs daarvan is gestegen, maar dankzij de financiële steun van de stad Halle hebben we dit kunnen realiseren.”