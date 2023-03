Koper gevonden voor omgevallen Silicon Valley Bank

Er is een oplossing gevonden voor Silicon Valley Bank (SVB), de bank uit Californië die twee weken geleden over de kop ging. Ze wordt gekocht door de bank First Citizens, zo heeft de Amerikaanse federale overheidsdienst FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) aangekondigd. First Citizens neemt de grootste delen over van de bank, waaronder de deposito's en leningen, net als de bankkantoren.