Kruibeke wil moestuin voor armere inwoners: "Voor hen is het steeds moeilijker om aan verse groenten te komen"

"Er is heel veel nood aan verse groenten en fruit voor kansarmen", zegt initiatiefnemer Geert Magerman van Fonds 9150. De organisatie wil daarom, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, een sociale moestuin aanleggen voor armere inwoners in Kruibeke. "Onder meer door de corona- en energiecrisis, is er een tekort aan verse groenten en fruit voor kansarmen. Sommige soorten zijn enorm duur geworden, en daardoor zijn er steeds minder overschotten bij de voedselbanken."

Met een moestuin speciaal voor kansarmen, wil de organisatie daar iets aan doen. "De kansarmen zullen die onder begeleiding zelf mogen inrichten en onderhouden. De groenten die ze er kweken, mogen ze zelf opeten. De overschotten gaan naar de voedselbanken."

Bovendien zorgt de moestuin voor extra sociaal contact, iets waar kansarmen vaak extra nood aan hebben, zegt de organisatie nog.