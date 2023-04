Leuven vraagt feedback Leuvenaren over eerste ontwerp vernieuwd Martelarenplein

​Het is dus de bedoeling dat het plein na de vernieuwing veel groener zal zijn. "Er komen cirkelvormige bakken met bomen en struiken. De beelden doen dromen over ontmoetingen, onder een boom plaats nemen op een bankje en rustig babbelen of gewoon mensen kijken op het plein", zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera (Vooruit).



Maar de Leuvenaar wou dus ook water zien op het plein. "We plannen daarom ook een waterspiegel, een soort ondiepe plas, of watersproeiers aan de kant van de terrassen. Terwijl ouders genieten van een terrasje, kunnen de kinderen op warme dagen spelen in het water. De waterspiegel is een andere optie. Die zou het historische station mooi reflecteren. Aan de Leuvenaars om mee te beslissen.”

