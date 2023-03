Limburgse slachtoffers stalking krijgen een alarmknop: “Ik ben altijd in paniek geweest”

Karen is twee jaar lang gestalkt geweest. “Door de stalking leefde ik op automatische piloot. Ik wist soms niet hoe ik de dag was doorgekomen, want ik sliep of at niet meer op bepaalde momenten. En je moet constant alert zijn.” De bewijslast naar de dader opbouwen was ook niet evident. Slachtoffer Karen: “Ik had alleen maar plichten en de dader heeft alleen maar rechten. Je leeft daardoor in een zwart gat.” Karen moest soms verschillende keren per dag naar de politie bellen, maar stootte soms op onbegrip. “Ik moest elke keer uitleggen waar het over ging, da’s heel frustrerend. Soms kreeg ik zelfs de vraag te horen waarom ik echt belde”, vertelt ze rustig.