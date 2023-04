Fietscafé 't Velohofke krijgt "fietzenbord" van Tongeren

Die nieuwe bestemming heeft het bord ondertussen ook gekregen. Het bord krijgt een mooie plaats bij het plaatselijke fietscafé 't Velohofke in Widooie. "Toen ik het 'fietzenbord' opmerkte in het nieuws, heb ik schepen Patrick Jans meteen een berichtje gestuurd met de vraag of ik het bord mocht hebben", zegt uitbater van fietscafé 't Velohofke Benny Grosemans. "Ik hou van dingen waar een hoek van af is en het zou toch zonde zijn als zo'n opmerkelijk bord in de vuilnisbak belandt. Ik ben dus erg blij dat de schepen vandaag voor mijn deur stond met het bewuste bord."