Krantje uit Diest gemaakt door anderstaligen is een succes: "Leren veel bij" 

Redactielid Haleh Rostami verhuisde twee jaar geleden van Iran naar België. "In Iran was ik activist en had ik dus problemen met de overheid", vertelt ze. Ze heeft een universitair diploma als ingenieur in Iran, maar hoopt in België journaliste te worden: "Meewerken aan "Dit is Diest" is heel interessant voor mij." Voor deze editie van het magazine interviewde ze een anderstalige vrouw die al lang in Diest woont over haar ervaring met Nederlands leren. Haleh leerde naar eigen zeggen veel bij uit het interview: "Ze vertelde me dat ik Nederlandstalige vrienden moet maken en vrijwilligerswerk doen."

Haleh worstelt het meest met lidwoorden, vertelt ze: "In mijn taal zijn er geen lidwoorden. 'De' en 'het' zijn dus moeilijk. Mijn taal heeft ook geen apart woord voor 'zij' en 'hij', dus daar moet ik ook altijd nadenken."