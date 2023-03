Man keert niet terug naar gevangenis tijdens verlof en overvalt twee oudere vrouwen in Ganshoren

De politie heeft midden vorige week een man opgepakt die twee oudere vrouwen op straat had bestolen en bedreigd met een mes. De man ging er op zijn step vandoor met de buit, maar de vrouwen konden hem duidelijk beschrijven tegen de politie. Daardoor kon die de man, die op straat verstopt zat tussen twee auto’s, kort nadien oppakken. De man was geen onbekende, want hij was al een paar dagen niet teruggekeerd naar de gevangenis van Ittre uit penitentiair verlof. De man werd intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.