Man die politiewagen aanreed en naar Gent vluchtte, droeg een enkelband en was onder invloed van drugs

In Gent is afgelopen zaterdag een man gearresteerd die was weggevlucht tijdens een controleactie aan de E17. De man werd achtervolgd van Waregem tot in het centrum van Gentbrugge. "De verdachte heeft tijdens zijn vlucht een voertuig van de wegpolitie aangereden en zette na een crash de vlucht te voet verder", klinkt het in officiële communicatie van de federale wegpolitie.

Wat volgde was een gecoördineerde zoekactie van de wegpolitie van West-Vlaanderen met bijstand van een helikopter, een speurhond en verschillende lokale politiezones. "Na twee uur zoeken werd de verdachte in een tuin aangetroffen en gearresteerd. De verdachte stond onder voorwaarden en was onder invloed van drugs. In de wagen werd 4.900 euro aan cash geld aangetroffen. Het parket kijkt nu welke juridische stappen het zal zetten", aldus de wegpolitie.