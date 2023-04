Man rijdt tijdens parkeren per ongeluk over enkels van eigen vrouw

Net op dat moment reed de man achteruit om te parkeren. "Hij had niet gezien dat zijn vrouw gevallen was en reed over haar enkels." De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw van onder de wagen te bevrijden. "Daarvoor moest de auto met luchtzakken opgetild worden. De vrouw bleef heel de tijd bij bewustzijn."

Ook de MUG kwam ter plaatse en de vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar haar verwondingen zijn, is voorlopig niet duidelijk. De man was onder de indruk van wat er is gebeurd, maar moest niet naar het ziekenhuis.