Zanger Mathieu Terryn van Bazart over zijn kinderwens: "Als het kan, willen we heel graag twee kinderen"

Op muzikaal vlak is Bazart ook goed bezig. In Vlaanderen staat de band op dit moment op nummer 2 in de Vlaamse Top 30 met hun single "Geef Mij Alles". In Nederland staat de band zelfs op nummer 1 in de hitlijst van de Nederlandse hitzender 3FM. "Het is heel leuk dat het zo goed gaat. We hebben nog nooit op 1 gestaan in een Nederlandse hitlijst. Dat is een unicum", vertelt Terryn.