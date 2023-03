Meer dan 80 procent van Oost-Vlaamse hotels zijn volgeboekt voor weekend van Ronde van Vlaanderen

De kans dat je voor komend weekend nog een hotelkamer vindt in de provincie Oost-Vlaanderen is klein. Het hele weekend staat er in het teken van de Ronde van Vlaanderen: zaterdag rijden de wielertoeristen hun Ronde en zondag is het de beurt aan de profs. Veel liefhebbers kiezen er dan ook voor om enkele nachten te overnachten in de regio. "Voor de hele provincie spreken we over een bezetting van meer dan 80 procent", klinkt het bij Steven Van Vooren van Horeca Oost-Vlaanderen.