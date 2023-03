Metejoor scoort als vijfde Vlaamse zanger ooit een Nederlandstalige top 10-hit in Nederland 

Metejoor is niet alleen in Vlaanderen populair, ook in Nederland is hij doorgebroken. Met "Wat wil je van mij", zijn nieuwste single scoort hij op dit moment een top 10-hit in de Nederlandse Top 40. Het is 31 jaar geleden dat een Vlaamse zanger dit met een Nederlandstalige song voor elkaar kreeg en hij is nog maar de vijfde ooit die dit gepresteerd heeft.