Mobibus houdt week lang halt in Maaseik en leert 120 leerlingen uit buitengewoon onderwijs over verkeersveiligheid

120 leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs in Maaseik kunnen deze week leren over verkeersveiligheid. En dat in en rondom de Mobibus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Die houdt een week lang halt op het Muntplein aan Kloosterbempden. De leerlingen leren er onder andere over de dode hoek en veilig oversteken. Dat is belangrijk, want ze blijken het daar moeilijk mee te hebben, volgens Theresa De Ryck, vormingsmedewerker bij de VSV.