Mobiliteit in centrum Izegem gaat drastisch veranderen: 250 borden worden aangepast

Concreet zal de wijziging vooral merkbaar zijn in de Marktstraat, de Nieuwstraat, op de Grote Markt en in de Brugstraat. Daar wordt de rijrichting omgedraaid. Waar het tot nu verboden was om in te rijden, zal je binnenkort toch in mogen gaan. Waar je tot nu tot mocht inrijden, zal dat dus niet meer kunnen. Het volledige plan kan je vinden op de website van Izegem.