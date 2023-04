Monumentenwacht Vlaams-Brabant gebruikt drone bij inspectie van daken en torens

Op basis van hun eigen informatie en die van de drone maken de monumentenwachters een rapport met een advies over de nodige restauratiewerken. Over het gebruik van een drone bestaan trouwens strikte regels. "Het luchtruim is ingedeeld in verschillende geo-zones met allemaal hun eigen beperkingen", zegt Wim. "In Huizingen zijn er boven het kasteel geen restricties en mogen we met dit toestel tot 120 meter hoog vliegen. Maar in de omgeving van de luchthaven in Zaventem mogen we maar tot 45 meter hoog vliegen en moeten we dat ook vooraf aanvragen. En boven gevangenissen bijvoorbeeld mogen we helemaal niet vliegen."